Encontraron el cuerpo de la joven desaparecida en Chaco en un pozo negro y hay conmoción

La Policía del Chaco encontró el cuerpo de la joven que estaba desaparecida desde el domingo a la madrugada. Sus restos estaban en el pozo negro de la vivienda del principal sospechoso.

El cuerpo de Gabriela Araci Barrios fue hallado este lunes por la tarde en un operativo policial desarrollado en la vivienda de su principal sospechoso, Jesús Salvatierra, en la provincia del Chaco. La joven había desaparecido el domingo a la madrugada en la localidad de Avai Terai y su madre, Natalia Barrios, presentó la denuncia a la Policía chaqueña.

De acuerdo con lo informado por la Policía del Chaco, la carátula de la causa sería posible homicidio, sin embargo hasta el momento no se descarta que pueda dar un giro y ser designada como femicidio. Hasta el momento, hay cinco personas detenidas (cuatro hombres y una mujer).

Así encontraron el cuerpo de Gabriela, la joven desaparecida en Chaco El cadáver de la joven fue encontrado en el pozo negro de la casa de Jesús Salvatierra en el barrio Sur. Salvatierra continúa detenido y como principal sospechoso en la causa, ya que habría sido la última persona con quien fue vista Gabriela. No obstante, también hay cuatro detenidos más en la causa que habrían estado con ella en sus últimas horas: Erick Adrían Romero (35), Daniel Alberto Urbieta (39), Santiago Tomán Urbieta Ramírez y Mónica Nohemí Monzón (31). Todos los detenidos prestaron declaración testimonial.

Pozo negro donde encontraron a la joven desaparecida en Chaco Los descubrimientos claves en la desaparición de la joven en Chaco Durante los rastrillajes, una moto Corven Energy fue encontrada totalmente quemada en el interior de una casa abandonada del barrio Sur, y se presupone que es el vehículo que utilizaba la joven para desplazarse. A su vez, en ese mismo lugar se hallaron dos medias de distintos pares color oscuro, que luego serán analizadas por el departamento de Criminalística.

image La motocicleta completamente calcinada que pertenecería a Gabriela Barrios, la joven desaparecida y encontrada muerta en Chaco. X Las horas clave de la joven desaparecida en Chaco Luego de la denuncia de la madre de Gabriela, en la que informó que su hija se ausentó de la casa ubicada en el barrio 108 Viviendas aproximadamente a la 1 de la madrugada del domingo, vistiendo un short de jean bicolor, remera negra, buzo gris con capucha y zapatillas negras, la Policía puso en marcha el protocolo de búsqueda de personas, desplegando rastrillajes con drones, perros rastreadores, buzos, Infantería, Bomberos y Caballería en las zonas rurales y terrenos baldíos de la localidad de Avia Terai y pueblos aledaños.