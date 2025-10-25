Vio a la policía, escapó y fue detenido: llevaba una réplica de pistola 9 mm.

Un adolescente fue visto en actitud sospechosa por efectivos de UMAR e intentó escapar a pie.

Personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) aprehendió a un adolescente de 16 años en Godoy Cruz luego de encontrar en su poder una réplica de arma de fuego tipo pistola.

El hecho se registró a las 20 del viernes en la vía pública, específicamente en la intersección de calle Salvador Civit y Pinamar.

Efectivos de UMAR, mientras patrullaban la zona, observaron al menor caminando en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el adolescente decidió huir a la carrera, pero los uniformados lograron darle alcance a pocas cuadras.

Tras una requisa, le secuestraron de entre sus prendas "una réplica de arma de fuego tipo pistola 9 mm., color negra, con cargador".