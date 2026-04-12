Persecución en Junín: un motociclista arrojó droga para escapar pero terminó detenido igual

La persecución ocurrió sobre Ruta 60, donde el motociclista intentó fugarse de la Policía, que realizaba controles preventivos en la zona.

Durante su intento de fuga, el motociclista descartó más de tres kilos de droga.

Un motociclista fue detenido este domingo en Junín luego de que intentara escapar de la Policía, que estaba realizando operativos preventivos por la zona. Durante su intento de fuga, el hombre descartó más tres kilos de droga.

De acuerdo a la información oficial, todo comenzó sobre Ruta 60, cuando los uniformados detectaron a un motociclista que se desplazaba hacia el este realizando maniobras riesgosas. La situación llamó la atención de los efectivos, que intentaron identificarlo. Sin embargo, al notar la presencia policial, el conductor decidió acelerar y escapar, lo que derivó en una persecución.

Mientras intentaba huir, el motociclista intentó desprenderse de una bolsa de color rojo, arrojándola a un costado del camino. La maniobra no logró su objetivo: minutos después, el hombre fue interceptado en calle Los Sauces, en el distrito de Los Barriales, donde finalmente fue aprehendido y trasladado a una sede policial. Una vez recuperado el elemento descartado, los efectivos constataron que en su interior había cannabis, con un peso total de 3,270 kilogramos.

Tras la intervención policial, la motocicleta -una Motomel S2 de 150cc- fue retenida y se procedió al secuestro de la droga para que sea sometida a los correspondientes análisis y sea resguardada.