Revés judicial: qué pasará con la policía que baleó a cuatro personas dentro de un auto

La policía que perpetró la balacera contra cuatro personas en Almagro seguirá detenida bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El hecho ocurrió en Almagro, cuando una policía vació su cargador contra los pasajeros de un auto en el que también iba dentro.

Por decisión de la jueza Julia Correa, miembro del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 22, la policía detenida desde el brutal tiroteo perpetrado dentro de un auto en el barrio de Almagro seguirá bajo prisión preventiva. La efectiva de la Policía Federal Argentina (PFA) fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma.

El destino de la uniformada fue decidido por dicha magistrada este miércoles, dando lugar a los planteos de la auxiliar fiscal encargada del caso, Catalina Neme. Además, en esta misma jornada, Correa fijó la próxima audiencia para el 5 de mayo.

Cómo fue el tiroteo dentro del auto Todo ocurrió el jueves 2 de este mes, cuando la funcionaria pública viajaba en un auto compartido a Liniers, en donde abrió fuego contra el chofer y los otros tres pasajeros que venían desde Moreno cuando estaban por Almagro.

Las cuatro víctimas terminaron heridas y dos se encuentran en grave estado.