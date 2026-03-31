¿Policías y escuelas municipales? Qué facultades y límites podría tener la autonomía municipal

Alfredo Cornejo envió un proyecto para modificar un artículo de la Constitución para adaptar la “ley de leyes” y que esté consagrada allí la autonomía municipal. De esa manera ejecuta una salida por arriba al conflicto que se había generado en San Rafael y también avanza para “incomodar” a los intendentes : ahora no tendrán argumentos para avanzar en potestades que ya tenían, pero no ejecutaban.

La autonomía implicará para los 18 departamentos de la provincia tener su propia Carta Orgánica, algo así como la Constitución de cada comuna que generará un marco a otras normas generales que rigen en cada distrito, como las tarifarias, los códigos urbanísticos, los códigos de convivencia, normas relacionadas al comercio y demás.

Pero además no tendrán ninguna limitación para ejecutar políticas y gestionar áreas que antes miraban de costado. ¿Pueden tener su propia policía ? Sí, aunque difícilmente los intendentes quieran avanzar de manera tan pronunciada. También podrán, como sí ocurre en otras provincias., tener escuelas municipales e invertir en educación más allá de lo testimonial.

El paso es relevante porque los intendentes tienen una cercanía en la gestión mucho mayor, pero también solían caer en la respuesta sencilla ante las demandas: es la Provincia la responsable. En paralelo, muchas de las funciones tradicionales de las comunas fueron tercerizadas, como el “alumbrado, barrido y limpieza”. En Mendoza las empresas concesionarias, como Santa Elena, tienen más presencia que los empleados municipales.

La enmienda propuesta es sobre el artículo 197 de la Constitución, donde se establece la forma de gobierno municipal. Allí se actualizará la norma a lo que establece el artículo 123 de la Constitución Nacional. En ese sentido las potestades son amplias y se impondrá solo la restricción en cuanto a la creación de impuestos.

Más responsabilidad

En Mendoza no hay impuestos municipales, pero sí ocurre en otras jurisdicciones en las que, por ejemplo, se incorporaron pagos obligatorios a la carga de combustibles o por el uso de infraestructura comunal. La línea divisoria en la búsqueda de recaudar está en determinar qué es una tasa por servicios y qué un impuesto.

La pelea por los recursos será clave. En Mendoza los municipios tienen una situación más holgada que la Provincia porque sumaron recursos con menos obligaciones. Es lo que ocurre con el impuesto automotor, que tiene como principal destino las arcas de los 18 distritos. Por otro lado, la restricción de recursos nacionales se siente en las comunas y así lo advierten los intendentes por lo que la tensión aumenta desde abajo. Así como se hará explícito la restricción para crear impuestos municipales, los intendentes reclaman que la Nación coparticipe impuestos que cobra y no distribuye, como ocurre con el tributo a los combustibles. Esos recursos tenían como destino original el mantenimiento de rutas y calles, pero la Nación se apropia sin ejecutar obras.

controles de transito policia control vehiculos auto moto multas preventores control policial (9).jpg Santiago Tagua/MDZ

El reconocimiento a la autonomía municipal ya estaba vigente de hecho. Y Alfredo Cornejo impulsó medidas que iban en ese sentido, es decir en transferir responsabilidades. La ley de seguridad vial, por ejemplo, le otorga a los municipios la responsabilidad de gestionar el tema, incluyendo multas, controles, intervención en accidentes y juzgamiento de los procesos; algo que ya ocurría pero fue sistematizado. La mayoría de las comunas adhirieron, salvo algunas que argumentan falta de recursos. Entre ellas está San Rafael, municipio que en paralelo determinó su autonomía convocando a las elecciones de constituyentes.

El nuevo artículo no tendrá una lista extensa de potestades, pero sí se dará por entendido que tienen el derecho de gestionar temas que antes le eran ajenos por conveniencia a los municipios. En cuanto a la seguridad, el gobernador es la máxima autoridad, pero no quita que los municipios tengan injerencia. Es uno de los temas de mayor demanda y el Ministerio de Seguridad busca articular políticas con las comunas. Hasta ahora la intervención se ejecuta de manera dispar. Hay municipios, como Capital, que tienen cuerpos de preventores propios que articulan con la policía y ahora incorporarán armas no letales como las taser. También tienen sistemas de videovigilancia propios, en coordinación con la Provincia. Otros, como Godoy Cruz, evitan la incorporación de “fuerzas propias” y apuntan a que la policía provincial se haga cargo. Con la autonomía podrían tener menos limitaciones.

El otro tema clave es la educación. No hay en Mendoza escuelas municipales y ahora podrían tener la posibilidad de avanzar. Sí hay jardines maternales y salas de 3 (que son parte del nivel inicial) y aportes indirectos a la infraestructura. Con la autonomía consolidada, podrían avanzar en planes educativos propios.

En materia de ambiente las comunas ya tienen responsabilidades directas, lo mismo que con fiscalización. En las áreas de salud también hay una alta participación comunal, que podría ampliarse.