Cayó el "reclutador" de Instagram y sus cómplices de una red de explotación sexual digital

A partir de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) se dio la captura de un hombre acusado de liderar una red de trata de personas y explotación sexual a través de plataformas digitales. El sujeto engañó a un gran número de mujeres con la promesa de una salida económica; entre las víctimas hay menores de edad.

La investigación comenzó en marzo del 2025 a raíz de una denuncia anónima a la línea 145, donde se denunció una red que ofrecía dinero a jóvenes para grabar videos sexuales, asegurándoles que el material solo se difundiría fuera del país, una promesa que resultaba ser una trampa para su venta local.

Por medio de redes sociales, el detenido contactaba a sus víctimas y viajaba por Jujuy, Córdoba, Misiones y Buenos Aires para concretar los encuentros y realizar las grabaciones.

Parte de este contenido fue publicado en un grupo público de Telegram utilizado para promocionar y comercializar los videos explícitos.

En total se encontraron más de 150 videos de cerca de 50 jóvenes distintas.

Los operativos para desbaratar la red y la captura de los acusados

En junio de 2025, las intervenciones comenzaron cuando se realizaron cuatro allanamientos iniciales en Rosario, Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en domicilios vinculados al principal investigado y sus posibles cómplices.

Durante estos, las fuerzas federales secuestraron una importante cantidad de dispositivos tecnológicos que incluía notebooks, cámaras fotográficas, discos rígidos y tarjetas SD, además de equipamiento profesional de iluminación para el montaje de sets de grabación, juguetes sexuales, activos en criptomonedas y contratos apócrifos que eran utilizados para manipular a las víctimas.

Los peritajes en los elementos incautados permitieron a los investigadores localizar dos nuevos domicilios clave, uno en Rosario y otro en Villa Gobernador Gálvez, donde se presume que se llevaban a cabo las actividades ilícitas de producción.

detención rosario

Con este nuevo material probatorio, el Juzgado de Garantías de Rosario, bajo la firma del Dr. Carlos Vera Barros, ordenó los allanamientos finales que culminaron con la detención del hombre, quien quedó a disposición de la justicia bajo la imputación de trata de personas a través de medios digitales.