El Gobierno aumentó por decreto los salarios de los policías y penitenciarios

El Gobierno de Mendoza otorgó un aumento salarial por decreto para policías y penitencios de la provincia. El incremento es del 7% calculado a partir de marzo y un 3% desde mayo de 2026.

La suba salarial quedó establecida mediante el decreto Nº 628, publicado este lunes en el Boletín Oficial y alcanza a todo el personal de seguridad de la provincia en actividad y también a los retirados.

El Ejecutivo alcanzó acuerdos paritarios con casi todos los sectores de la administración pública. Teniendo en cuenta que los policías y penitenciarios no participan de las negociaciones colectivas del sector público, el Gobierno consideró razonable disponer un incremento en condiciones similares al resto de los sectores.

El decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo otorgó al Personal Policial y Penitenciario, en actividad, como así también al personal beneficiario de retiros y pensiones, un incremento salarial que consiste en un 7% sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 31/12/2025, el que se pagará a partir del mes marzo de 2026.

La convocatoria para auxiliar de policía ya está abierta en Mendoza y el trámite comienza con una preinscripción online.

En tanto, a partir de abril de 2026 se pagará un 50% restante, del (Ítem 2626) Aumento 2004- Remunerativo-otorgado por Ley N° 7237 y sus modificatorias, a la Asignación de la clase del Jefe de las Policías vigente al 31 de marzo de 2026.

Por otra parte, los policías y penitenciarios recibirán otro aumento salarial del 3% sobre la asignación de la Clase del Cargo del Jefe de las Policías vigente al 31/12/2025, el que se pagará a partir del mes de mayo de 2026.

La suba también alcanza a los beneficiarios del Régimen de Retiros y Pensiones del Personal Policial y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Mendoza.

Asimismo, también tendrá impacto para el incremento de los servicios extraordinarios a partir del primer día de cada mes siguiente a los dos aumentos.