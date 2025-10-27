"Me arrastré hacia la orilla": el fuerte relato de uno de los sobrevivientes del trágico choque de Misiones

El domingo por la madrugada, cerca de las 4.30, un colectivo que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá impactó con un auto Ford Focus y cayó al arroyo Yazá. Como consecuencia del choque , nueve personas murieron y 29 resultaron heridas .

El tío de uno de los sobrevivientes de la tragedia habló con los medios y brindó detalles sobre el accidente que mantiene en vilo a la provincia de Misiones . “Se acuerda que él estaba aplastado por una parte del colectivo. No sabe cómo hizo un estirón para poder salir de lo que le apretaba y salió del agua”, relató el tío de Juan José Cuevas (20), en diálogo con Radioactiva 100.7.

Y recordó que su sobrino le dijo: “ Me prendí por una rama y me arrastré hacia la orilla, me dolía todo ”. Además, Sergio, tío de Juan José, indicó que lo último que recuerda su sobrino fue que “una vez que estuvo cerca en la orilla del arroyo pidió socorro para que lo auxiliaran y cuando vio que se acercaron unas luces, vio un bulto nomás y se desmayó, se desvaneció”.

El joven de 20 años, oriundo de Eldorado, estudia en Oberá y había ido a reinscribirse a la facultad, junto a otros amigos, porque había quedado libre. “Volvían a Eldorado porque iban a ser fiscales de mesa”, mencionó Sergio.

A su vez, indicó que su sobrino era amigo de Jonás Dávalos (19), una de las víctimas fatales de la tragedia. “Eran amigos muy pegados, vivían todo el tiempo juntos”, señaló Sergio.

Cuál es el estado de salud de Juan José

Acerca del estado de salud de su sobrino, Sergio detalló: “Ayer tuvimos la oportunidad de pasar de a uno los familiares, gracias a Dios está bien y se acuerda de las cosas que pasaron. Está lastimado sí, con todo lo que le pasó y firme en la cama donde está”. “Tiene sus escoriaciones, rasguños, una rotura de tobillo y peroné. También se golpeó su pulmón derecho, pero respira por sí solo”, explicó sobre las lesiones de Juan José.

Por último, le dio las gracias a todos aquellos que ayudaron a las víctimas y a sus familiares. “Agradecemos infinitamente la solidaridad de cada una de las personas, que se comunican desde distintos puntos de la provincia y que se acercan a brindarnos su ayuda, sus palabras. A veces es muy importante un abrazo por más que uno no conozca, se sabe con qué intención viene la persona”, concluyó.