Tragedia: ya son 9 los muertos por el micro que desbarrancó en Misiones

Un trágico siniestro vial se registró esta madrugada en la localidad de Campo Viera, centro de la provincia de Misiones . Un colectivo que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá chocó con un auto y cayó al arroyo Yazá. Como resultado, hay al menos nueve muertos .

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. El colectivo de la empresa Sol del Norte colisionó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Como resultado del impacto, el ómnibus perdió el control , atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. El automóvil quedó destrozado sobre la banquina, a escasa distancia del punto del choque.

Según la Red Provincial de Traslados, el siniestro dejó al menos nueve personas fallecidas y unas 29 heridas, según la última información. Las autoridades indicaron que el número podría variar a medida que avanzan las tareas de rescate y asistencia.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos voluntarios de Campo Viera y Oberá, efectivos de la Policía de Misiones , personal del Ministerio de Salud Pública y ambulancias provenientes de Oberá, Campo Viera, San Vicente y Panambí.

Hay un operativo trabajando en el lugar.

Los heridos, con lesiones de diversa gravedad, fueron trasladados a los hospitales de Oberá y Campo Grande. Algunos pacientes en estado crítico fueron derivados al Hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de la Policía de Misiones y las pericias viales que se realizan en el lugar del hecho. El tránsito sobre la Ruta Nacional 14 permanece interrumpido mientras continúan las tareas de rescate y remoción de los vehículos siniestrados.