Elecciones: en el NEA, todo hace suponer que los oficialismos se impondrían en los comicios.

Más de 3,4 millones de ciudadanos residentes en las provincias del NEA están en condiciones de sufragar, en las parlamentarias. Todo hace suponer que los oficialismos provinciales lograrán sortear las elecciones sin grandes sobresaltos. “La pregunta es si con los votos les alcanzarán lograr ingresar más de un legislador o se repartirán los cargos”; dijo un reconocido consultor chaqueño.

Si se cumple lo que dijo el consultor La Libertad Avanza sólo lograría imponerse en la provincia de Chaco , aunque con el apoyo del gobernador Leandro Zdero quien es socio político del presidente Javier Milei.

En Chaco están en condiciones de sufragar 1.011.664 ciudadanos. Se elegirán cuatro legisladores nacionales y tres senadores.

Al igual que en las elecciones provinciales estarán frente a frente el representante del gobernador Zdero contra el ex gobernador Jorge Capitanich en el rubro senadores.

En Formosa están habilitados 485.000 ciudadanos. Se eligen tres diputados nacionales. Todo hace suponer que el gobernador Gildo Insfrán lograra imponer a sus candidatos a través del Frente para la Victoria.

Un triunfo lo volvería a posicionarse para las elecciones del 2027 donde, seguramente intentará un nuevo mandato al frente del Ejecutivo. El último debido a la reforma de la Constitución Provincial que ya no permite el re elección indefinida.

En Misiones, 1.025.644 están en condiciones de sufragar. El oficialismo apeló a la buena imagen del ex gobernador y presidente de la Legislatura Provincial Oscar Herrera Ahuad.

Todo hace suponer que el Frente Renovador de la Concordia Social ganará. La pregunta que se impone es ¿si le alcanzará para que ingresen dos legisladores o se repartirán los escaños con la Libertad Avanza y el peronismo.

Los correntinos elegirán tres diputados nacionales. Están en acondiciones de votar 950.576 personas. Al igual que en las demás provincias todo indica que el gobernador radical Gustavo Valdés logrará imponer a su candidato el senador provincial Diógenes González.

De su parte la Libertad Avanza lleva como primera candidata a la modelo, panelista y actriz Virginia Gallardo. Aquí los libertarios, en cierta forma van divididos. El partido “Ahora”, también libertario buscó la imagen de un joven abogado de 27 años, Bruno Casado.

De su parte el ex gobernador radical Ricardo Colombi no acordó con Valdés y presenta como candidato al ex diputado provincial Francisco Podestá; mientras que el kirchnerismo intentará llegar al Congreso Nacional con el intendente de San Roque Raúl “Rolo” Hadad que finaliza su mandato el 10 de diciembre próximo.