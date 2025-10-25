Lionel Messi en las urnas: lo que revela el voto de la desconfianza argentina

Mañana, 26 de octubre, Argentina volverá a las urnas. Pero más que una elección legislativa, el clima social parece anticipar un plebiscito del desencanto. Una encuesta reciente que preguntó a quién votaríamos si los candidatos fueran figuras ajenas a la política, ubicó a Lionel Messi y Lionel Scaloni entre los favoritos. No es un dato anecdótico: es un síntoma.

Lo que a simple vista parece un juego es, en realidad, una señal de ruptura entre la ciudadanía y su clase dirigente. Los argentinos ya no buscan oradores ni ideólogos; buscan líderes que inspiran confianza, cumplan promesas y representen algo más que un partido. Y en el imaginario colectivo, esos valores hoy parecen estar más cerca de una cancha que de un Congreso.

El fútbol, ese espejo que refleja nuestra identidad nacional, muestra un liderazgo distinto: basado en el mérito, el esfuerzo y la coherencia. La “Scaloneta” prometió trabajo y humildad, y cumplió. La política, en cambio, promete y posterga. Messi y Scaloni no necesitan actuar. Se los ve sufrir, llorar y celebrar con autenticidad. Esa transparencia emocional es justamente lo que buena parte de la sociedad extraña en su dirigencia.

El fenómeno evidencia un cambio profundo: el ciudadano ya no busca discursos, sino coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Quiere orden sin autoritarismo, liderazgo sin caudillismo y resultados sin soberbia. Y ante la falta de referentes reales, deposita su esperanza en un terreno simbólico: el del héroe deportivo que gana con esfuerzo, sin trampas y con la camiseta transpirada.

El llamado “voto no político” es, en realidad, un voto de castigo. Una manera de decir “basta” sin dejar de participar. Detrás del deseo de elegir a Messi o Scaloni hay un mensaje claro: la política perdió la pelota.

La desconfianza hacia el sistema ya no es solo ideológica; es emocional. El ciudadano no se siente traicionado por las ideas, sino por las conductas. Por eso, cuando muchos imaginan al capitán de la Selección al frente del país, no están eligiendo a un futbolista: están rechazando a una clase dirigente que hace tiempo dejó de representar.

OIP (23) Lionel Scaloni, técnico de la selección Archivo MDZ

Una advertencia a la dirigencia

Las elecciones de mañana no solo definirán bancas: definirán cuánta fe queda en las instituciones. La verdadera disputa no es entre partidos, sino entre la esperanza y el desencanto.

El desafío para la política no es competir con Messi, sino recuperar la confianza. Volver a ser creíble. Porque cuando un pueblo empieza a soñar con un capitán en lugar de un candidato, el problema no está en el fútbol: está en una política que se quedó sin hinchada.

* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.

linkedin.com/in/eduardo-muñoz-seguridad

[email protected]

IG: @educriminologo