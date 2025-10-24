Otra más para la colección: Messi recibió la Bota de Oro de la MLS antes de enfrentar a Nashville

A Lionel Messi le entregaron el premio por ser el máximo artillero de la temporada regular con 29 goles en 28 partidos jugados.

A pesar de sus 38 años de edad, Lionel Messi sigue demostrando tener su calidad intacta y, si bien no es tan explosivo como antaño, le alcanza para continuar engrosando sus estadísticas. Y una liga tan peculiar como la MLS es ideal para que pueda desplegar toda su magia sin demasiados inconvenientes.

Este 2025 intentará conseguir con el Inter Miami el gran objetivo de consagrarse campeón nacional. Este viernes arrancaron los playoffs por el título y recibió en el Chase Stadium al Nashville SC. Pero, antes de que comenzará el cotejo, la Pulga recibió un importante galardón en el campo de juego.

Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS Se trata de la Bota de Oro de la Major League Soccer, la cual ganó por ser el máximo goleador de la temporada regular con nada menos que 29 goles en 28 partidos (es decir, más de un tanto por juego). Alcanzó dicha cifra en la última fecha, en la que marcó un hat-trick en la goleada 5-2 sobre los Coyotes Amarillos (mismo rival al que enfrentan hoy).

El trofeo le fue entregado en mano por Don Garber, el comisionado de la liga estadounidense. Ni bien lo tuvo en su posesión, Leo lo elevó sobre su cabeza y lo mostró a todos el estadio, en donde los fanáticos presentes en las gradas se deshicieron en una fuerte ovación para el astro rosarino.