El tremendo elogio de Rodrigo De Paul a Messi tras su doblete ante Nashville: "Leo, como siempre, juega a..."

Rodrigo De Paul se refirió a la gran actuación del astro rosarino frente al Nashville por los cuartos de la MLS Cup y lo llenó de elogios.

El Inter Miami sigue a paso firme en la MLS. En el primer partido de la llave frente al Nashville por los cuartos de final, las Garzas se impusieron por 3-1 gracias a un doblete de Lionel Messi (ya alcanzó los 31 goles en la temporada 2025) y otro de Tadeo Allende.

De esta manera, el cuadro dirigido por Javier Mascherano está a una victoria de convertirse en el primer equipo en las semifinales de la liga estadounidense, pero para ello deberán ganar su segundo partido (a domicilio) frente a Six-Strings. En caso de que pierdan, se jugará un tercer y último partido para definir quién pasa a la siguiente ronda.

Tras el final del partido, Rodrigo De Paul pasó por la zona mixta y habló con los medios. En primer lugar hizo un análisis de lo que fue la gran victoria del Inter Miami y también contó cómo se siente: "Siempre digo que hay cosas para mejorar, para seguir aprendiendo. Pero la verdad es que cada vez me siento mejor, estoy muy contento. Siempre a disposición de lo que quiera Javier (Mascherano), de lo que necesite el equipo y el club", sentenció.

El tremendo elogio de Rodrigo De Paul a Messi, tras su doblete ante Nashville Por otro lado, cuando le consultaron sobre el rendimiento de su gran amigo y compañero en la Selección argentina, Lionel Messi, el Motorcito se deshizo en elogios: "En relación a Leo, como siempre, juega a otra cosa. Es el mejor de todos".