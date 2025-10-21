El alentador mensaje de Rodrigo De Paul para Racing de cara a la semi contra Flamengo: "Lo importante es jugar con..."

A horas de la ida en Río, Rodrigo De Paul les dedicó unas palabras a los jugadores de Racing y destacó el trabajo que viene haciendo el equipo de Costas.

En Avellaneda el aire se corta con un cuchillo debido a la ansiedad y los nervios por este complejo compromiso ante uno de los mejores elencos de Sudamérica en el último lustro. En medio de toda esta tensión, apareció Rodrigo De Paul para dejar un mensaje alentador para el club y el mundo blanquiceleste a horas de este primer encuentro.

Rodrigo De Paul habló sobre la semi entre Racing y Flamengo Rodrigo De Paul habló sobre la semi entre Racing y Flamengo "Les mando mucho apoyo y energía positiva desde el lugar que me toca. Me estoy preparando para estar mañana ahí, viendo el partido, haciendo fuerza. Creo que los muchachos se acostumbraron a jugar este tipo de partidos, a jugar en estas canchas difíciles", apuntó el campeón del mundo este martes desde la concentración con el Inter Miami, que este viernes arrancará su travesía por los playoffs de la MLS.

"Este tipo de paradas ameritan mucha personalidad, por la connotación que tiene. Dieron la cara, así que ellos sabrán cómo jugar este compromiso", sostuvo a continuación. Y resaltó: "Lo más importante es que lo hagan siempre con el corazón y con el conocimiento de que son partidos que capaz no se vuelven a repetir".