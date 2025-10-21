La advertencia de Maravilla Martínez, al límite de amarillas antes de la semi de la Copa Libertadores: "No vamos a..."

Si ve una tarjeta en Brasil, Adrián Martínez se perderá la revancha ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda. El delantero habló sobre esto y fue muy claro con lo que piensa.

El goleador de Racing llega condicionado a la ida con Flamengo: si recibe una amarilla se perderá la revancha.

En poco más de 24 horas, Racing abrirá la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo en el mítico Maracaná. Sin embargo, llegará con un fuerte condicionamiento: Adrián Martínez, su máxima figura y goleador, se perderá el partido de vuelta en caso de recibir una amarilla en Brasil.

Si bien hoy los focos no están puestos en ese detalle, lo cierto que Maravilla está al límite de tarjetas y, en caso de ser amonestado este miércoles, no estará disponible para la revancha en el Cilindro de Avellaneda. En ese contexto, el delantero se refirió a esta situación y admitió que jugará con la misma intensidad que lo caracteriza.

La advertencia de Maravilla Martínez sobre una eventual amarilla en Brasil que le impida estar en la revancha Sabemos que tenemos varios delanteros acá en el plantel que si están por algo es y lo pueden hacer de la mejor manera. Si me sacan una tarjeta estará el otro, porque es así. Uno va a tratar de mantenerse, obviamente que hay que cuidarse un poquito más de lo normal, pero no vamos a cambiar el juego porque es lo que nos trajo hasta acá", advirtió en diálogo con ESPN.

Por la misma línea, Martínez se remontó a su pasado en clubes del ascenso y bromeó con que "tengo más rojas que goles" antes de pasar a su gran virtud como 9 de área: "Hasta el día de hoy siempre pegué en todo lugar donde jugué. Me han echado cada tres o cuatro partidos, pero bueno, es lo que por ahí me alimenta a mí como jugador, que me crean situaciones ahí arriba porque uno siempre está ahí molestando".