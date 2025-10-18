Atento, Racing: la figura de Flamengo que se lesionó y se perderá la serie de semifinales

A días del arranque de la llave, un jugador de Flamengo sufrió una lesión muscular y tendrá tres semanas de recuperación. Será baja para ambos duelos ante Racing.

En apenas cuatro días, Flamengo y Racing abrirán las semifinales de la Copa Libertadores en el mítico Maracaná. Y así como la Academia llega entre algodones y con algunas bajas importantes, el Mengao tendrá que lidiar con una situación similar: perderá a un futbolista de peso para los dos partidos de la serie.

El jugador en cuestión es Éverton Cebolinha, el extremo con pasado en Palmeiras y el Benfica de Portugal. El miércoles, el brasileño de 29 años ingresó en el complemento de la victoria 3-0 ante Botafogo y pidió el cambio 20 minutos después de su ingreso -en el medio dio una asistencia- tras sentir una molestia.

Éverton, la baja sensible que tendrá Flamengo para la serie ante Racing Ya el jueves, se realizó estudios y los mismos arrojaron una lesión muscular en el psoas. Por esta razón el delantero estará al menos tres semanas afuera de las canchas, lo que quiere decir que ya es un hecho que no estará presente en el choque de ida ante la Academia en Río de Janeiro y, muy probablemente, tampoco esté disponible para jugar la revancha en Avellaneda.

Éverton sufrió una lesión muscular y Flamengo lo pierde para la serie ante Racing. Éverton sufrió una lesión muscular y Flamengo lo pierde para la serie ante Racing. Foto: Thiago Ribeiro / Gazeta Press En su momento, Flamengo hizo una fuerte inversión para sumar a Éverton desde el Benfica. En 2022, lo compró por 14 millones de euros de cara a la recta final de la Libertadores de ese año, trofeo que finalmente terminó conquistando tras vencer en la final a Atlético Paranaense.

La buena para el Mengao En paralelo, los dirigidos por Filipe Luis recibieron una buena noticia: el chileno Erick Pulgar se recuperó por completo de su fractura en el metatarsiano que lo marginó de las canchas durante tres meses y estará a disposición para la recta final de la Copa.