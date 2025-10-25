Messi reveló el motivo por el cual renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028: "Siempre dije que..."

Lionel Messi dio detalles de su renovación con las Garzas y explicó el principal motivo por el cual se quedará jugando por tres años más.

El pasado jueves por el mediodía, Lionel Messi estampó la firma y anunció su renovación con el Inter Miami hasta fines de 2028. El astro argentino, que fue la gran figura y goleador del equipo de Mascherano en esta temporada de MLS, seguirá vistiendo la camiseta de las Garzas por tres temporadas más.

Luego de lo que fue la gran victoria por 3-1 del cuadro de la Florida por el primer partido de los octavos de final de la MLS ante el Nashville, donde Leo convirtió un doblete, el ocho veces ganador del Balón de Oro reveló porque tomó la decisión de renovar por tres temporadas más con el club estadounidense.

Lionel Messi reveló el motivo por el cual renovó su contrato con Inter Miami hasta 2028 "Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Y la verdad que me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia", sentenció en una entrevista con NBC News.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", añadió Lionel Messi.