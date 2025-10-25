Esta es la boleta única que se usará en Malargüe: todos los candidatos
El próximo domingo los mendocinos volverán a las urnas para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Conocé a todas las opciones en el departamento sureño.
Este domingo se realizarán las elecciones legislativas y los mendocinos deberán votar entre distintos candidatos a diputados nacionales, senadores y diputados provinciales y concejales.
Será una elección particular a nivel provincial porque los votantes utilizarán dos boletas únicas. Una con los aspirantes al Congreso de la Nación y otra con los candidatos a legisladores provinciales y concejales en aquellos departamentos que renuevan la mitad de sus bancas en los Concejos Deliberantes.
La boleta única local contará con un reverso verde y la nacional con uno de color azul. Esta distinción será para que el votante deposite la papeleta en la urna respectiva, identificada con el mismo color.
A la hora de sufragar, los votantes podrán marcar el voto por lista completa o ir eligiendo listas de candidatos categoría por categoría.
En el departamento de Malargüe habrá ocho fuerzas políticas en la boleta única: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.
Todos estos espacios presentan candidatos para las tres categorías electivas que se ponen en juego en las elecciones de este 26 de octubre.
Esta es la boleta única que se usará para votar en Malargüe: