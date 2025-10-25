Esta es la boleta única que se usará en Malargüe: todos los candidatos

El próximo domingo los mendocinos volverán a las urnas para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Conocé a todas las opciones en el departamento sureño.

La elección del domingo se realizará con dos boletas únicas, una para cargos nacionales y otra con candidatos a bancas provinciales y de concejales. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Este domingo se realizarán las elecciones legislativas y los mendocinos deberán votar entre distintos candidatos a diputados nacionales, senadores y diputados provinciales y concejales.

Será una elección particular a nivel provincial porque los votantes utilizarán dos boletas únicas. Una con los aspirantes al Congreso de la Nación y otra con los candidatos a legisladores provinciales y concejales en aquellos departamentos que renuevan la mitad de sus bancas en los Concejos Deliberantes.

La boleta única local contará con un reverso verde y la nacional con uno de color azul. Esta distinción será para que el votante deposite la papeleta en la urna respectiva, identificada con el mismo color.

A la hora de sufragar, los votantes podrán marcar el voto por lista completa o ir eligiendo listas de candidatos categoría por categoría.

En el departamento de Malargüe habrá ocho fuerzas políticas en la boleta única: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.