El domingo 26 de octubre se prevé tiempo estable en gran parte del país, con lluvias en el norte y el sur durante la jornada electoral.

Cómo estará el tiempo este domingo 26 de octubre durante las elecciones legislativas en Argentina.

Este domingo 26 de octubre, jornada de elecciones legislativas en todo el país, el tiempo será mayormente estable en amplias regiones, con cielos despejados y temperaturas templadas en el centro y oeste argentino. En provincias como Mendoza, San Juan y Córdoba se espera sol y buenas condiciones para asistir a votar.

En el norte, el panorama será más variable: podrían registrarse lluvias aisladas y algunas tormentas en sectores de Formosa, Chaco y Corrientes, mientras que en el NOA el tiempo se mantendrá mayormente nublado pero sin precipitaciones significativas.

Así estará el tiempo en este domingo de elecciones La región pampeana, incluyendo Buenos Aires y el conurbano, tendrá una jornada con nubosidad variable y temperaturas agradables, ideales para salir a votar sin complicaciones por el clima. Las máximas rondarán entre los 18 y 25 grados.