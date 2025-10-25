Escándalo: se viralizó un video falso con IA sobre Jorge Taiana a horas de las elecciones

Circula un video creado con inteligencia artificial que simula a Jorge Taiana, de Fuerza Patria, bajando su candidatura, pero se trata de un montaje difundido por redes.

A pocas horas de las elecciones legislativas, se viralizó un nuevo video falso generado con inteligencia artificial que involucra al candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana. En las imágenes, el exministro aparece anunciando que se baja de la contienda electoral, pero la grabación es completamente apócrifa.

El clip circuló con rapidez en redes sociales y grupos de mensajería, replicando el estilo de anteriores campañas de desinformación que ya se habían registrado durante los comicios en la Ciudad de Buenos Aires.

"Jorge Taiana":

Porque el candidato de Fuerza Patria se bajó a último momento de las elecciones, inhabilitando completamente su lista y llamando a votar por el Frente de Izquierda para frenar a Milei. pic.twitter.com/AMr6nl0mwJ — Tendencias (@TTendenciaX) October 25, 2025 Qué dice el video y por qué es falso En el video, Taiana supuestamente argumenta que se retira por “vinculaciones con el narcotráfico y el régimen de Maduro” y llama a votar al Frente de Izquierda para frenar a Javier Milei. Sin embargo, el contenido fue creado con herramientas de IA y carece de sustento real.