Investigan a un gendarme hallado en un camping junto a dos niñas sin autorización de sus padres

Un gendarme de 41 años es investigado por la Justicia de Misiones tras haber sido encontrado en un camping acompañado por dos menores de edad, sin autorización de sus padres. La Policía lo encontró junto las niñas de 11 y 15 años, y él señaló que eran sus primas. Sin embargo, luego se constató que no había filiación con ellas.

El episodio, ocurrido el 18 de septiembre en el Camping Municipal Puerto Panambí, se conoció públicamente recién en los últimos días.

Durante una patrulla nocturna de rutina, efectivos policiales detectaron un vehículo Ford Ecosport en el predio y al identificar al conductor, este se presentó como Luis Alfredo Montenegro, sargento primero de Gendarmería Nacional. Dentro del rodado se encontraban dos niñas de 11 y 15 años, a quienes el hombre aseguró ser sus primas.

Sin embargo, tras entrevistar a las adolescentes, los agentes constataron que no existía vínculo familiar entre ellas y el gendarme. Ante la sospecha, el personal policial se dirigió al domicilio de los padres de una de las menores para verificar la situación.

Allí fueron recibidos por César Alfredo Smolski, quien declaró conocer a Montenegro desde hacía apenas dos semanas. En su testimonio, el hombre relató un hecho que dejó perplejos a los investigadores: el gendarme le habría pedido permiso para ser novio de su hija menor, de solo 11 años. Smolski aseguró haber rechazado la propuesta y haber permitido únicamente una relación de amistad.

El padre también explicó que un día antes del incidente había autorizado al efectivo a llevar a su hija a un paseo por la localidad de Mojón Grande, pero afirmó no saber que las había llevado a un camping.

El hallazgo se produjo a la vera del río Uruguay, cerca del cruce internacional Puerto Panambí, frente a Porto Vera Cruz, Brasil.

El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, a cargo del juez Pedro Píriz. Desde Gendarmería Nacional confirmaron que el sargento primero fue pasado a disponibilidad de manera preventiva, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias y la responsabilidad del uniformado.