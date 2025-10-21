Escándalo por un docente que fue sorprendido fotografiando alumnas en una escuela de Mendoza

Un docente de informática que realizaban pasantías en la escuela técnica Nº 4-119 Santa María de Oro , en Rivadavia , fue detenido este martes sospechado de fotografiar a alumnas menores de edad. Al parecer, las víctimas advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades de la institución. Al educador le secuestraron dos celulares , que serán sometido a los peritajes correspondientes.

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ , el episodio se registró durante el turno tarde en la escuela que funciona en calle Almirante Brown , hacia el sureste de la villa cabecera del citado departamento de la Zona Este .

La denuncia radicada en la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín sostiene que un grupo de alumnas notó la presencia del pasante, quien tenía en una mano su celular y se mostraba con una actitud llamativa. En ese momento, observaron que se activó el flash de la cámara del teléfono e inmediatamente las estudiantes acudieron a otra docente.

Aparentemente, la profesora confrontó a su colega y le recriminó la situación. Fue allí cuando el hombre comenzó a borrar fotos y videos de su celular, frente a la testigo, surge del procedimiento policial.

Ante eso, la docente se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó sobre lo que estaba ocurriendo, motivo por el que se desplazó a policías de la Comisaría 13° y la Unidad Especial de Patrullaje Rivadavia ( UEP ), quienes aprehendieron al sospechoso y lo trasladaron hasta una dependencia de la zona.

En tanto, al pasante se le incautaron dos celulares y dispositivos de almacenamiento, los cuales serán sometidos a peritajes tecnológicos para intentar establecer si contaba con las imágenes que le habría tomado a las menores de edad.

La situación del docente detenido

Tanto el sospechoso como los elementos secuestrados quedaron a disposición del fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín, quien aguardaba por el resultado de las pericias para definir la situación procesal del profesor aprehendido.

Fuentes allegadas la causa señalaron que, en principio, se le tomaría una declaración informativa en el marco de la causa que investiga el posible delito de creación de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (MESNNA).

En ese caso, tendrá la posibilidad de verter su versión en el expediente y luego quedará libre, aunque su situación podría complicarse, dependiendo del resultado de los peritajes tecnológicos.