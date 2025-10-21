Choque y vuelco frente al Jardín Japonés: una mujer terminó en el hospital

Una mujer de 48 años sufrió politraumatismos este martes tras un violento choque y vuelco ocurrido frente al Jardín Japonés, en el barrio porteño de Palermo.

Una mujer fue hospitalizada este martes por la tarde tras un violento accidente ocurrido frente al Jardín Japonés, en el barrio porteño de Palermo.

Una mujer de 48 años sufrió politraumatismos este martes por la tarde tras un violento accidente ocurrido frente al Jardín Japonés, en el barrio porteño de Palermo. El siniestro ocurrió cuando un Peugeot 208 frenó de manera repentina y fue impactado desde atrás por un Volkswagen Up rojo, que tras el choque terminó con un vuelco sobre la calzada.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 15.30 de este martes sobre la avenida Presidente Figueroa Alcorta al 3869.

El video del vuelco Vuelco En Palermo De acuerdo con fuentes policiales, el Peugeot sufrió daños menores en el guardabarros trasero izquierdo, mientras que el Volkswagen, conducido por una mujer identificada como María, fue el vehículo más afectado: quedó apoyado sobre uno de sus laterales y debió ser asistida por personal del SAME.

La conductora logró salir por sus propios medios, aunque fue trasladada al Hospital Fernández para recibir atención médica por politraumatismos.