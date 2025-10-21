Una toma de rehenes en Almafuerte terminó en condena: quiénes son los presos sentenciados

La Justicia condenó este martes a cuatro presos del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte por una toma de rehenes ocurrida el 24 de mayo de 2023, en el sector educativo de esa cárcel ubicada en Cacheuta , Luján de Cuyo. Durante ese episodio, un docente y un guardiacárcel fueron retenidos por los reclusos y luego liberados tras un operativo de personal especializado.

El fallo fue dictado por el juez Ramón Ariel Spektor , del Tribunal Penal Colegiado N°2 , en una audiencia realizada en la sala 24D del Polo Judicial Penal . La parte acusadora estuvo representada por el fiscal en jefe de Delitos No Especializados, Sebastián Capizzi .

El magistrado consideró que estaba acreditada la participación de los cuatro internos en el delito de privación ilegítima de la libertad agravada y resolvió una pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo y consecutivo a las penas que ya tenían vigentes los reos.

Entre los internos sentenciados se destacó la presencia de Omar el Tanga Gómez , condenado a prisión perpetua por el golpe al blindado de la bolsa de comercio de Godoy Cruz y el posterior crimen de Matías Quiroga , ocurrido en marzo de 2012.

El penitenciario que fue víctima del hecho, en el patio del penal, siendo amenazado por uno de los internos condenados.

Asimismo, fue condenado Ricardo Cortez Acosta , un reconocido delincuente del barrio La Gloria de Godoy Cruz , apodado el Galleguito, quien hace tiempo cumplió una pena por un asesinato que cometió cuando era menor de edad, pero salió y volvió a caer. Se encontraba purgando otro castigo de 6 años y 6 meses por robos agravados.

En tanto, los dos restantes son Pablo Morales Montenegro y Héctor Mercado López. El primero estaba cumpliendo una pena de 24 años y 2 meses por robo agravado con arma de fuego, mientras que en 2014 intentó fugarse vestido de mujer, aunque fue rápidamente recapturado; por su parte, el otro interno había sido condenado años atrás a 35 años por un homicidio criminis causa y tiene antecedentes por otra toma de rehenes dentro del mismo penal.

FotoJet - 2025-10-21T201628.710 Morales Montenegro se hizo conocido por intentar escapar de la cárcel vestido de mujer. Gentileza.

La toma de rehenes

El hecho ocurrió cerca de las 16 del 24 de mayo de 2023, en el Módulo 5 del complejo Almafuerte I, durante una clase organizada por la Dirección General de Escuelas. En ese momento, los internos iniciaron una revuelta, redujeron al docente y al penitenciario que lo acompañaba, y los retuvieron dentro del aula mientras los amenazaban con una chuza.

Los internos solicitaban la presencia de un juez de Ejecución penal que escuchara sus reclamos, aunque nunca trascendieron las exigencias que realizaban ante las autoridades.

Después de unas seis horas de tensión, personal del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) irrumpió en el lugar y logró liberar a las víctimas sin que resultaran heridas, retomando el control del área.