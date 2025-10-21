El penal de Almafuerte I está sin agua desde el lunes: el motivo y la solución
Desde el Servicio Penitenciario informaron que la bomba proveedora se rompió e iniciaron un operativo para ofrecer agua mientras la reparan.
El complejo penitenciario Almafuerte I se encuentra sin servicio de agua potable desde este lunes debido a una falla en la bomba que proporciona el recurso a todas instalaciones, lo que complica el acceso para los internos y la administración, además de verse afectado los servicios complementarios como las clases dentro del penal. Hay un plan de reparación para restablecerlo.
El servicio de agua potable se provee mediante una bomba que trabaja a 200 metros de profundidad y es de una gran envergadura. Cuando se produce una pérdida, los cables se mojan y entran en cortocircuito. Un inconveniente que se produjo en otros complejos penitenciarios y en Almafuerte específicamente debido a la amplia demanda de ese recurso.
Desde el Servicio Penitenciario informaron que intentaron suministrar agua en colaboración con la Municipalidad de Luján, Bomberos Voluntarios de ese departamento y de Godoy Cruz, y Aysam; de manera provisoria. Asimismo afectaron la bomba que provee al complejo penitenciario Almafuerte II. Aseguran que cada 4 horas ofrecieron el servicio con esa provisión durante al menos una hora, para atender a las necesidades más importantes de higiene y alimentación.
Sin embargo, para solucionar el problema de raíz habrá una visita este miércoles por la mañana de una empresa que trabajará sobre la rotura en la bomba. Debe acceder un camión de grandes dimensiones capaz de elevarla para revisar la característica de la pérdida de agua.
El comunicado del Servicio Penitenciario
"El Servicio Penitenciario de Mendoza informa que la bomba de profundidad que provee agua al Complejo de Alojamiento Permanente Almafuerte 1, se encuentra en proceso de reparación luego de haber reportado una falla de servicio el día de ayer", indicaron.
"Esta situación ha generado que el abastecimiento del suministro, requiera de la colaboración del Complejo Penitenciario Federal N VI, el Complejo Almafuerte 2, la Municipalidad de Luján de Cuyo, Aysam, Bomberos voluntarios de Godoy Cruz y Defensa Civil quienes están prestando colaboración para reforzar la provisión mediante camiones cisterna", agregaron.
"En virtud de esta crisis hídrica, se ha determinado un plan de contingencia, el cual se abastece a los sectores en 1/3 de la capacidad sanitaria, de aproximadamente 50 minutos de servicio cada cuatro horas, priorizando los módulos que reciben visitas. Asimismo, la empresa encargada de la reparación comenzará con las pruebas de control a las 6 de la mañana, por lo que se espera que esta pueda volver a trabajar con normalidad durante el transcurso del día", concluye el comunicado.