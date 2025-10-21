Aguas Mendocinas anunció un corte de agua en Godoy Cruz este miércoles de 8 a 23: en qué zonas

Desde Aguas Mendocinas recomendaron a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y hacer un uso responsable del recurso.

Anunciaron un corte de agua en tres distritos de Godoy Cruz este miércoles.

Aguas Mendocinas informó que este miércoles 22 de octubre se realizará un corte programado de agua potable en Godoy Cruz, debido a trabajos de recambio de bombas en la planta potabilizadora Benegas. La interrupción del suministro afectará a los distritos de Tortugas, San Francisco del Monte y Benegas, entre las 8 y las 23 horas.

Desde la empresa recordaron que durante la jornada es fundamental mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona, y cuidar el uso del agua almacenada en los tanques domiciliarios.

Recomendaciones durante el corte de agua en Godoy Cruz Aguas Mendocinas solicitó a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua, especialmente a quienes se encuentren cerca de la zona afectada por el corte.