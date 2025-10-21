Aguas Mendocinas anunció un corte de agua en Godoy Cruz este miércoles de 8 a 23: en qué zonas
Desde Aguas Mendocinas recomendaron a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias y hacer un uso responsable del recurso.
Aguas Mendocinas informó que este miércoles 22 de octubre se realizará un corte programado de agua potable en Godoy Cruz, debido a trabajos de recambio de bombas en la planta potabilizadora Benegas. La interrupción del suministro afectará a los distritos de Tortugas, San Francisco del Monte y Benegas, entre las 8 y las 23 horas.
Desde la empresa recordaron que durante la jornada es fundamental mantener una reserva de agua potable embotellada, calculando al menos dos litros por persona, y cuidar el uso del agua almacenada en los tanques domiciliarios.
Te Podría Interesar
Recomendaciones durante el corte de agua en Godoy Cruz
Aguas Mendocinas solicitó a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua, especialmente a quienes se encuentren cerca de la zona afectada por el corte. Entre las medidas preventivas, se pidió:
- Regular el caudal de las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.
- Controlar posibles goteras en canillas o pérdidas en inodoros.
La empresa indicó que el servicio se restablecerá de manera paulatina una vez finalizados los trabajos en la planta potabilizadora Benegas.