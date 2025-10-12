Presenta:

Se restableció el servicio de agua potable prácticamente en todo el Gran Mendoza

Desde Aguas Mendocinas señalaron que el 95% del área urbana tiene agua potable. La única zona en la que aún debe recuperarse.

Durante este fin de semana se produjo un relevante corte del suministro de agua potable en el Gran Mendoza, debido a las tareas que llevó a cabo la empresa Aguas Mendocinas, con el objetivo de optimizar el sistema de macrodistribución.

Las tareas implicaron el corte del suministro y la reapertura después de completado el proceso, pero el sistema lentamente iba a recuperarse, a medida que se llenaban las plantas de tratamiento potabilizador. Este domingo a la mañana, según informaron desde Aguas Mendocinas, el servicio ya estaba normalizado al 95%.

El área de mayor afectación actualmente es la zona alta de La Favorita, donde el 80% ya cuenta con servicio restablecido, señalaron.

Este operativo forma parte del proyecto de optimización del Sistema de Macrodistribución, que contempla una inversión total de USD 5,1 millones y beneficiará a más de 1.100.000 personas.

Las tareas realizadas incluyeron intervenciones estratégicas en infraestructura clave para mejorar la distribución y la eficiencia del suministro en toda el área.

