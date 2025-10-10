Empezó el masivo corte de agua en Mendoza: las zonas afectadas

Cerca de las 4 de la mañana de este viernes comenzó el masivo corte de agua potable en distintos puntos de Mendoza, debido a obras de Aguas Mendocinas para la optimización de la macrodistribución.

El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizados los trabajos, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. Según lo informado por Aysam , el servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores.

Las zonas afectadas, que podrían notar una interrupción en el normal abastecimiento de agua potable son las siguientes:

Las tareas de Aysam empezaron cerca de las 4 de la mañana.

Corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm

Benegas

En la cámara húmeda de macrodistribución de Benegas:

Corte de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos

Corte de cañería desagüe de cámara existente de la Puntilla

Cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 mm

En la cámara seca de macrodistribución de Benegas:

Corte de 2 acueductos de diámetro 600 mm

Instalación de válvulas de regulación

WhatsApp Image 2025-10-10 at 06.19.18 Aysam realiza tareas para la optimización de la macrodistribución. Aguas Mendocinas

“Estas obras se ejecutan en el marco de un proyecto fundamental que la empresa está realizando para optimizar el actual Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos que alimentan las reservas de dos de los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza”, anunciaron en un comunicado oficial.

“Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. Esta nueva intervención corresponde a la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla”, agregaron.

Una vez terminado este trabajo, se podrá dirigir la producción de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la necesidad, garantizando así una gestión más fiable y eficiente del sistema.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

Recomendaciones