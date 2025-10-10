Empezó el masivo corte de agua en Mendoza: las zonas afectadas
El operativo comenzó cerca de las 4 de la mañana y tendrá una duración de entre 12 y 15 horas.
Cerca de las 4 de la mañana de este viernes comenzó el masivo corte de agua potable en distintos puntos de Mendoza, debido a obras de Aguas Mendocinas para la optimización de la macrodistribución.
El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 a 15 horas. Una vez finalizados los trabajos, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. Según lo informado por Aysam, el servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores.
Las zonas afectadas, que podrían notar una interrupción en el normal abastecimiento de agua potable son las siguientes:
- Ciudad: Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.
- Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.
- Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.
- Las Heras: zonas centro, oeste y norte.
- Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.
- Maipú: Coquimbito.
Los trabajos de Aysam
Puntualmente, Aysam realizará los siguientes trabajos:
La Puntilla
- Corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm
Benegas
En la cámara húmeda de macrodistribución de Benegas:
- Corte de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos
- Corte de cañería desagüe de cámara existente de la Puntilla
- Cortes de los 2 acueductos de diámetro 600 mm
- En la cámara seca de macrodistribución de Benegas:
- Corte de 2 acueductos de diámetro 600 mm
- Instalación de válvulas de regulación
“Estas obras se ejecutan en el marco de un proyecto fundamental que la empresa está realizando para optimizar el actual Sistema de Macrodistribución y regulación de los acueductos que alimentan las reservas de dos de los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza”, anunciaron en un comunicado oficial.
“Con una inversión de más de USD 5.1 millones, el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. Esta nueva intervención corresponde a la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla”, agregaron.
Una vez terminado este trabajo, se podrá dirigir la producción de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la necesidad, garantizando así una gestión más fiable y eficiente del sistema.
Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.
Recomendaciones
- Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.