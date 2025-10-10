Explosión de un volcán artificial dejó diez alumnos heridos y una menor grave en Pergamino

La explosión de un volcán artificial en una feria escolar de ciencia terminó en tragedia: diez estudiantes heridos y una alumna trasladada al Hospital Garrahan.

Una feria de ciencias en una escuela de Pergamino se transformó en un episodio de conmoción cuando un experimento que buscaba representar una erupción volcánica explotó inesperadamente. Diez alumnos resultaron heridos, y una menor fue trasladada de urgencia a Buenos Aires debido a la gravedad de sus lesiones.

Mirá el video de la explosión del volcán artificial Explosión del volcán artificial en Pergamino El hecho ocurrió el miércoles por la noche en el Instituto Comercial Rancagua, situado a las afueras de la ciudad bonaerense de Pergamino, durante una jornada escolar destinada a exponer proyectos científicos elaborados por los estudiantes. En ese contexto, un grupo presentó un experimento que pretendía simular la erupción de un volcán, pero la demostración terminó fuera de control. Al encender el mecanismo, las llamas se extendieron rápidamente y segundos después se produjo una explosión que generó pánico entre los presentes.

Diez heridos y una alumna en grave estado Según informó el medio local La Opinión, el estallido lanzó chispas y restos del material encendido en distintas direcciones, provocando quemaduras, cortes y contusiones a varios alumnos. Diez jóvenes resultaron heridos y fueron asistidos por personal médico. Ambulancias y equipos de emergencia se desplazaron hasta el colegio para realizar el traslado de los afectados al hospital local.

Entre los heridos se encuentra una alumna de 12 años que recibió el impacto directo de una de las esquirlas en el rostro. Inicialmente fue internada en el Hospital San José de Pergamino, pero debido a la gravedad del cuadro —que incluye riesgo de pérdida de visión en un ojo y lesiones faciales severas— fue derivada al Hospital Garrahan mediante un helicóptero sanitario enviado por el Ministerio de Salud bonaerense durante la madrugada del viernes.

Testimonios y primeras reacciones “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre testigo del hecho al medio local. La descripción de los presentes da cuenta del nivel de conmoción vivido en el lugar, donde el fuego y el humo generaron momentos de desesperación antes de la llegada de los bomberos y personal sanitario.