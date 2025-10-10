Corte masivo de agua en el Gran Mendoza: terminaron los trabajos y comienza a restablecerse el servicio

El masivo corte de agua potable en el Gran Mendoza comenzó a las 4 de la madrugada de este viernes y los efectos del mismo se extenderán durante varias horas.

El masivo corte de agua potable en el Gran Mendoza comenzó a las 4 de la madrugada de este viernes, tal como lo había anticipado Aysam. La empresa estatal informó que los trabajos se desarrollan según el cronograma previsto y forman parte del proyecto de optimización del sistema de macrodistribución. El objetivo es mejorar la regulación de los acueductos que abastecen a gran parte del área metropolitana, aunque el servicio podría tardar varias horas en normalizarse.

A las 8.30 de la mañana, Aysam confirmó la finalización del corte del acueducto de 1.100 milímetros en La Puntilla, y poco después comunicó que también concluyeron las tareas sobre los dos acueductos de 600 milímetros en la planta de Benegas. Una hora más tarde, se completaron otros trabajos previstos dentro del plan de modernización que busca optimizar el funcionamiento general del sistema de distribución de agua.

Hasta ese momento, las tareas incluyeron el corte del acueducto principal de La Puntilla, los dos acueductos de 600 milímetros en la cámara seca de Benegas, y el acueducto de igual diámetro en la cámara húmeda de la misma planta. Sin embargo, las autoridades de Aysam advirtieron que el restablecimiento total del servicio demandará alrededor de 15 horas. Por lo tanto, los usuarios del Gran Mendoza podrían experimentar baja presión o falta de agua durante toda la jornada.

Corte de agua masivo Debido a las altas temperaturas pronosticadas, que podrían alcanzar los 31 grados, AYSAM solicitó a la población extremar el cuidado del agua. Entre las recomendaciones figuran mantener reservas para consumo básico, evitar el uso del lavarropas, no regar jardines, ni lavar autos, y respetar la prohibición permanente del uso de mangueras. El objetivo es garantizar el abastecimiento mínimo hasta que el sistema recupere su presión habitual.

Las obras principales se concentran en la planta potabilizadora de La Puntilla, donde se realizó el corte del acueducto de 1.100 milímetros. En paralelo, en la planta de Benegas, los equipos trabajan sobre los acueductos de 600 y 750 milímetros provenientes de Potrerillos, con la instalación de nuevas válvulas de regulación y mejoras en las cámaras de distribución seca y húmeda. Estas intervenciones permitirán optimizar la conducción del agua hacia los distintos departamentos del Gran Mendoza.