Día de la Madre: los descuentos que ofrecen los supermercados en celulares

Con motivo del Día de la Madre , las principales cadenas de supermercados del país, entre ellas ChangoMás, Jumbo y Carrefour, lanzaron importantes promociones en teléfonos celulares , con rebajas que llegan hasta el 46 %. Se trata de un regalo que puede ser clave para homenajear a mamá.

Las ofertas incluyen una amplia variedad de marcas y modelos, y muchas de ellas se pueden aprovechar con planes de cuotas sin interés o con financiación a tasa fija.

En ChangoMás, por ejemplo, se ofrece el Tecno Mobile Spark 30c de 256 GB con un 46 % de descuento, mientras que el Samsung A36 5G (8/256 GB) tiene una rebaja del 20 % y el Moto Edge 50 Fusion (8/256 GB) alrededor del 15 %.

Por su parte, Carrefour presenta ofertas en equipos más accesibles, como el Samsung Galaxy A06, con un 10 % de descuento y la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés.

En tanto, Jumbo se suma con rebajas en celulares de gama media y alta, incluyendo el Samsung Galaxy S25 Ultra, con descuentos de entre el 10 % y el 15 %.

Cámaras Teléfonos Plegables Samsung - Interna 3 Celulares Samsung en descuento en supermercados para el Día de la Madre.

Estas promociones forman parte de una estrategia de las cadenas para impulsar el consumo en fechas especiales, en un contexto donde los consumidores priorizan regalos útiles y tecnológicos. Además, las facilidades de pago buscan incentivar la compra de productos de mayor valor, como los smartphones.

Sin embargo, los especialistas recomiendan verificar las condiciones de cada oferta, ya que la disponibilidad de modelos puede variar según el supermercado, y algunos equipos podrían agotarse rápidamente.

Con estas promociones, los supermercados buscan atraer a quienes planean regalar tecnología este Día de la Madre, aprovechando una fecha clave para las ventas minoristas.