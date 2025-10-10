Fin de semana largo: hay demoras de 6 horas para cruzar a Chile

Según la información oficial brindada por el complejo Los Libertadores hay 6 horas de dmemora para cruzar desde Mendoza a Chile. En total, hay 12 cabinas habilitadas: 7 destinadas a la atención de autos y 5 para colectivos.

"Siete cabinas donde se tramita la parte documental ante aduana y PDI, pasan al sector de revisión esperarando el S.A.G y ADUANA es el modelo que estan utilizando", indicaron desde el complejo ante las consultas por las demoras.

"Siendo las 14:30 se habilitan 6 puntos en patio mixto en Libertadores", confirmaron para agilizar los trámites.

Por su parte, el Paso Pehuenche está cerrado por las malas condiciones climáticas.

Ya cruzaron 5 mil personas

Por el fin de semana largo ya cruzaron a Chile 5.035 personas y 37 colectivos, según los datos de movimientos de personas de la coordinación argentina en el Sistema Integrado Cristo Redentor.

Si se suman las 2.885 personas que cruzaron el miércoles. Ya son cerca de 8 mil los argentinos que cruzaron a Chile para disfrutar del fin de semana largo.