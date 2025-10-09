Comenzaron las demoras para cruzar a Chile: cuánto hay que esperar

En la previa del fin de semana largo, ya se registran demoras para cruzar desde Mendoza hacia Chile.

Este viernes 10 de octubre es feriado nacional en Argentina, por lo que se espera que una gran cantidad de mendocinos viajen hacia Chile para disfrutar del fin de semana largo. El Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas en ambos sentidos de circulación.

Según comunicaron desde la Coordinación de Argentina, en la mañana de este jueves había dos horas de demora en Los Libertadores. Por su parte, en Horcones el tiempo de espera era de 10 minutos.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este jueves un jornada con poca nubosidad en cordillera. En tanto, para el viernes anticiparon que las condiciones meteorológicas desmejorarán en horas de la noche. El sábado, por su parte, se prevén nevadas en alta montaña.

Según el pronóstico, la estabilidad regresaría el día domingo, con una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.