La advertencia de Chile para los viajeros argentinos en la previa del fin de semana largo

Este viernes será feriado en Argentina por el Día de la Raza , ya que el 12 de octubre cae domingo y la conmemoración fue trasladada al 10 de octubre para configurar así un nuevo fin de semana largo para todos los argentinos. Muchos eligen viajar al vecino país de Chile para disfrutar de algunos días de descanso.

Es por eso que el Paso Internacional Cristo Redentor tendrá una intensa actividad por el cruce de miles de mendocinos y argentinos que también viajarán para comprar y buscar precios más baratos al vecino país en distintos artículos.

Desde Chile manifestaron que para agilizar los trámites mientras se prevén algunas demoras en alta montaña, se pueden realizar algunos trámites de forma online y así no tener tanta espera en la aduana de Los Libertadores.

Autoridades chilenas del Paso Internacional Cristo Redentor alertaron por el ingreso de alimentos y otros productos prohibidos por Los Libertadores y recomendaron declarar de forma online antes de cruzar al vecino país.

A través de una imagen difundida con un código QR, las autoridades manifestaron que lo recomendable es realizar la declaración jurada del SAG antes de cruzar a Chile y así agilizar trámites antes de salir de casa.

sag Autoridades de Chile y la advertencia en esta imagen.

En el siguiente link: https://dj.sag.gob.cl/declaracion-jurada, podrás acceder y llenar con tus datos sobre la declaración jurada que prevé el Servicio Agrícola y Ganadero del Gobierno de Chile.

Esta mañana, la demora para ingresar a Chile por Los Libertadores subía a 120 minutos de demora y se prevé que en las próximas horas la demanda y la espera pueda ser aún mayor. En tanto, para ingresar a la Argentina la espera no pasa de los 10 minutos de demora.

Desde Chile insistieron con mantener la precaución respecto de posibles ataques a vehículos con patente argentina, por lo que se recomienda guardar los autos o camionetas en cocheras y no dejarlas al descubierto en shoppings o outlets a la hora de comprar.