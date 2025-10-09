Fin de semana largo: cómo estará el tiempo en Chile para los mendocinos que crucen la cordillera

Este fin de semana largo llega con la excusa perfecta para una escapada. El Gobierno nacional trasladó el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 al viernes 10 de octubre, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso. Como ocurre en cada pausa extendida, miles de mendocinos preparan sus valijas rumbo a Chile , ya sea para descansar frente al mar, hacer compras o simplemente disfrutar de unos días diferentes.

El Paso Internacional Los Libertadores volverá a ser uno de los puntos más transitados del país, y el estado del tiempo tanto en la cordillera como del otro lado de la frontera será un factor determinante.

El Paso Internacional Los Libertadores será nuevamente el epicentro del movimiento durante este fin de semana largo. Según los reportes meteorológicos, el tiempo se mantendrá estable desde la tarde del jueves y durante todo el viernes, con vientos moderados del noroeste, buena visibilidad y sin presencia de nieve.

El jueves por la noche, momento en que muchos mendocinos aprovechan para iniciar el viaje hacia Chile, se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones y temperaturas en torno a los 8°C en alta montaña, lo que permitirá un cruce tranquilo. El sábado podrían aumentar los vientos, pero sin complicaciones para circular, mientras que el domingo 12 será una jornada despejada y templada, ideal para el regreso .

A pocos kilómetros del paso, Los Andes se consolida como un punto estratégico para quienes cruzan solo por unas horas. Es un destino muy elegido por los mendocinos para compras rápidas y almuerzos, sin necesidad de bajar hasta Santiago.

El jueves por la noche el cielo estará mayormente despejado, con mínimas cercanas a 9°. Durante el viernes 10 se espera nubosidad variable, con máximas de 25°, mientras que el sábado estará parcialmente nublado y el domingo volverá el sol pleno, con temperaturas que rozarán los 27°.

Santiago de Chile: leve baja de temperatura y días nublados

En Santiago, el jueves cerrará con cielo despejado y una máxima de 27°, ideal para quienes lleguen en la noche. El viernes se presentará nublado, con 23° de máxima y 8°C de mínima, mientras que el sábado 11 se mantendrá con nubosidad durante todo el día y descenso de temperatura, llegando a los 21°C. El domingo 12, en cambio, será soleado y templado, con condiciones óptimas para pasear.

Viña del Mar, Reñaca y Valparaíso: mejora hacia el domingo

En la costa chilena, el jueves por la noche se prevé un cielo mayormente cubierto, con niebla en algunos sectores. El viernes 10 continuará con nubosidad y máximas de 15°C, típico del clima marítimo en esta época del año. El sábado habrá vientos moderados (25 a 40 km/h) y alternancia de nubes y sol, mientras que el domingo 12 será la mejor jornada del fin de semana, con cielo despejado y temperaturas que rondarán los 17°C.