Tras casi un mes de búsqueda, encontraron sin vida al joven de Chubut que había sido arrastrado por un río

El cuerpo del joven fue hallado en el sur chileno luego de un extenso operativo de búsqueda. Carrillo había viajado con amigos cuando ocurrió la tragedia.

El joven futbolista de 20 años había desaparecido el pasado 14 de septiembre, en una zona del sur de Chile.

Este jueves se realizó el trágico descubrimiento del cuerpo sin vida de Gonzalo Abraham Carrillo, el joven de 20 años que había desaparecido el pasado 14 de septiembre en el sur de Chile. El joven futbolista, oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut, había viajado con sus amigos y, durante su visita, decidió meterse solo a un río, cuando fue arrastrado por la corriente.

Carrillo había desaparecido en el río Bueno, en la región de Los Ríos. Tras el hecho, los amigos del joven que habían viajado a Chile junto a él fueron quienes hicieron la denuncia a las autoridades, y desde entonces se había puesto en marcha un gran operativo de búsqueda del joven, que finalmente fue encontrado sin vida.

El operativo duró más de tres semanas, durante las cuales las autoridades fueron sumando más efectivos con el paso de los días. Recorrieron la zona de la desaparición y las inmediaciones donde podría encontrarse el joven que fue arrastrado por la corriente.

Gonzalo Abraham Carrillo Las autoridades habían reforzado el operativo de búsqueda del joven. La madre de la víctima fue quien confirmó el hallazgo sin vida de Gonzalo Carrillo, y agradeció por el apoyo a su familia y a las autoridades por el operativo de búsqueda.

La conmoción en esta localidad de Chile Tanto la localidad de Río Bueno como la de La Unión se vieron conmocionadas por la desaparición del joven futbolista oriundo de Chubut, donde incluso ayudaron a realizar algunas de las tareas de rastrillaje de forma voluntaria.