"Era una relación tóxica": se conoció el vínculo oculto entre Daiana Mendieta y el detenido

Una amiga de Daiana Mendieta brindó nuevos detalles sobre la relación de la joven con el único detenido por el crimen.

En las últimas horas, la causa que investiga el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue hallada muerta dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad, en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, sufrió un inesperado giro.

Una amiga cercana a la víctima dio nuevos detalles sobre el vínculo entre la joven y el único detenido por el crimen, Gustavo “Pino” Brondino. “Ella frecuentaba con este hombre, él estaba enloquecido por ella”, reveló una amiga de Mendieta, en diálogo con Clarín.

“Era una relación tóxica, a escondidas”, sentenció y agregó: “Él tenía mujer y un hijo, y ella estaba empezando a salir con un chico de su edad. Eso lo sacó de quicio”.

Quién es el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta “Pino” es un trabajador agropecuario de 55 años que vive en la ciudad entrerriana de Gobernador Mansilla. El domingo pasado, fue detenido durante un allanamiento en su casa de Córdoba 390. Según trascendió, el acusado fue la última persona que se contactó con la víctima.

Pino, el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta NA Durante el procedimiento, Brondino respondió a los efectivos con varios disparos e intentó suicidarse con una escopeta, pero fue reducido y detenido por la Policía. Durante los allanamientos, los agentes secuestraron tres carabinas, las cuales serán peritadas para determinar si algunas de ellas fue utilizada para asesinar a Mendieta.