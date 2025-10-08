El pedido de justicia de una amiga de Daiana Mendieta: "Necesitamos que no la juzguen a ella"

Naira Cosso, amiga de la joven asesinada, exigió que el foco esté en el femicidio y encontrar al culpable y no en los rumores sobre su vida privada.

La localidad de Gobernador Mansilla se encuentra conmocionada luego del hallazgo sin vida de Daiana Mendieta.

Mientras la localidad de Gobernador Mansilla, en Entre Ríos, sigue conmocionada por el hallazgo sin vida de Daiana Mendieta, una íntima amiga de la joven de 22 años pidió justicia por el femicidio y rogó que no se desvíe el foco hacia los rumores sobre su vida privada. La joven fue hallada en un aljibe en una zona rural, con un disparo en la cabeza.

La causa ya cuenta con un detenido, identificado como Gustavo Brondino, alias “Pino”. Naira Cosso, amiga de la víctima, habló con un medio local y reforzó el pedido de justicia: “Deberían enfocarse en ella como una víctima y pedir justicia para que encuentren al responsable de su muerte”, expresó en relación con los comentarios sobre la vida privada de Daiana y su supuesto vínculo con el acusado.

Pino, el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta Pino, el principal sospechoso por el crimen de la joven de 22 años. NA El pedido de la amiga de Daiana Mendieta En diálogo con un medio local, Cosso buscó evitar que el foco del caso se desplace hacia los dichos que involucrarían a su amiga en una supuesta trama de dinero y extorsiones.

“Sabemos lo que se dice de ella”, agregó, y subrayó: “Necesitamos que no la juzguen a ella, sino a quien le hizo esto”. Sus palabras apuntaron a los rumores que vincularían a Daiana con “Pino”, un hombre de 55 años con quien habría mantenido contacto poco antes de su desaparición y a quien su familia le alquilaba un galpón para guardar maquinaria y herramientas.

Finalmente, Naira Cosso explicó que Daiana nunca mencionó al detenido y que no podía confirmar si existía un vínculo con él. Ese mismo miércoles, la pareja de la víctima la despidió con un desgarrador mensaje en redes sociales.