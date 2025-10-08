Duro revés para "Pino", el único detenido por el crimen de Daiana Mendieta en Entre Ríos

El hombre de 55 años, conocido como “Pino”, fue capturado durante un allanamiento. Fue la última persona que se contactó con Diana Mendieta.

El martes por la mañana, se confirmó que Daiana Mendieta (22) fue hallada muerta dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad, en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos. Por el momento, hay un solo detenido por el crimen de la joven.

Se trata de un hombre de 55 años conocido como “Pino”, quien fue capturado durante un allanamiento. Según trascendió, fue la última persona que se contactó con la víctima.

Este miércoles, “Pino” se negó a declarar y se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días. En estos momentos, se encuentra alojado en el edificio de la Jefatura de Policía, en Rosario del Tala.

Diana Mendieta Entre Ríos Daiana Mendieta había desaparecido el viernes pasado. Daiaa Mendieta - Facebook Por otro lado, se aguardan las pericias a las manchas hemáticas encontradas en la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido. A su vez, buscan intensamente el celular de la víctima para poder tener acceso a información valiosa.

Qué reveló la autopsia La fiscal a cargo de la causa, Emilce Reynoso, confirmó que Mendieta murió por una herida de bala. A su vez, explicó que la víctima fue hallada vestida en un pozo de unos 10 metros de profundidad.