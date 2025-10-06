Detenidos, robos y secuestros de armas en cinco departamentos del Gran Mendoza

Durante las últimas 48 horas, personal de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) intervino en cinco departamentos del Gran Mendoza : Maipú, Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. Entre los hechos frustrados hubo robos y hurtos, y varios sujetos fueron detenidos.

Entre los límites maipucinos, los efectivos realizaron dos intervenciones durante este fin de semana. Primero, un joven de 18 años fue detenido mientras circulaba en una motocicleta sin dominio ni luces. Al chequear el vehículo, se notó que los números de motor y cuadro estaban adulterados y que el conductor no tenía documentación. Por este motivo, el mismo terminó siendo aprehendido.

Luego, sobre calle Rivadavia, efectivos recuperaron una camioneta que había sido robada en el marco de un hurto agravado. El vehículo, una Renault Duster, era conducida por un hombre de 50 años, quien aseguró haberla comprado recientemente. Pero al no poder justificar su procedencia, el rodado fue secuestrado.

Efectivos de la UAP efectuaron la detención de dos hombres con medidas judiciales vigentes. Uno de 33 años, localizado en Colón y Mariano Moreno, que contaba con orden de captura, y otro, de 38 años, detenido en el barrio Lihué con comparando pendiente.

En el cruce de las calles Cañadita Alegre y Lamadrid se halló un Chevrolet Cruze abandonado con las puertas abiertas y varios elementos en su interior. Tras hacer las averiguaciones del vehículo, se conoció que este tenía había sido robado tiempo atrás.

chevrotel

Un caso similar se registró también dentro de Guaymallén, donde se encontró una Volkswagen Suran abandonada en un basural ubicado en la intersección de las calles Maure y Araujo. El vehículo también había sido robado.

Motos secuestradas en Godoy Cruz

El personal de la UAP efectuó el secuestro de dos motocicletas en el departamento de Godoy Cruz.

Uno tuvo lugar entre las calles Rawson y Vélez Sarsfield, en donde se detuvo a un joven de 21 años que conducía una Honda Wave NF 100. El otro caso ocurrió en el cruce de Posta de Yatasto y Olmo Zárate, cuando otro joven de 21 circulaba en una Motomel S2. En ambos casos, los conductores perpetraron infecciones a la Ley de Tránsito.

moto honda

Un sujeto con un revolver por Ciudad

Dentro de la Ciudad de Mendoza se detuvo a un sujeto de 44 años que, paseaba por el barrio Jardín Aeroparque con un revólver calibre 32 con siete municiones y un morral con seis cartuchos más del mismo calibre. Además, tras la detención se supo que presentaba una medida judicial pendiente.

pistola ciudad

Robos frustrados, detenidos y vehículos recuperados en Las Heras

La jurisdicción de Las Heras presentó una serie de delitos durante el fin de semana. En primer lugar, la UEP detuvo a un sujeto de 31 años que intentó robar un comercio. Al notar la presencia policial se intentó dar a la fuga descartando en el camino un revólver calibre 38 con cinco proyectiles. Finalmente, fue detenido y el arma de fuego hallada en una acequia.

Después, la misma unidad detuvo a dos hombres, de 29 y 26 años, tras una breve persecución. Los hombres se movilizaban en una motocicleta Honda, sin dominio y con los números de motor y cuadro limados por el callejón Barrionuevo y General Paz. Una vez aprehendidos, fueron trasladados, junto al vehículo, a la Comisaria 56°.

En la calle Santa Rita, un joven de 20 años fue detenido y a disposición de la Oficina Fiscal al circular a gran velocidad en una motocicleta Corven Mirage que había sido sustraída en la calle Paso Hondo poco antes.