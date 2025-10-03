Cayó un clan familiar por narcomenudeo en Mendoza: secuestro de drogas y cuatro detenidos

Una investigación de la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ) permitió desbaratar el miércoles un punto de venta de drogas presuntamente liderado por un clan familiar en el barrio San Martín de Ciudad de Mendoza . Por la actividad de narcomenudeo los detectives detuvieron a cuatro sospechosos y secuestraron marihuana y cocaína , así como también dinero que sería producto de la comercialización.

El operativo que desarrollaron los sabuesos especializados en casos de narcocriminalidad tuvo su inicio minutos antes de las 20, cuando irrumpieron en un domicilio de la manzana R del citado complejo localizado en el oeste capitalino.

Una vez en el interior, los efectivos registraron diferentes sectores de la vivienda y encontraron diferentes sustancias listas para venta: 81 ravioles y tres paquetes de cocaína (que contenían un total de 51,7 gramos) y 36 envoltorios de marihuana (32 gramos), detallaron fuentes cercanas al operativo.

Asimismo, secuestraron algunos elementos de importancia para pesquisa, tales como cuatro celulares (dos Motorola , un Samsung y un Redmi ), algunos elementos empleados para el fraccionamiento de las drogas y 122.550 pesos en efectivo, agregaron.

Las dosis de cocaína y marihuana y otros elementos secuestrados por la PCN.

A raíz de eso, detuvieron a la supuesta responsable de la organización, identificada como Reina Margarita Contreras Pacheco, de 75 años, quien quedó con detención domiciliaria por disposición del juez federal Juan González.

En tanto, también cayeron en el lugar la hija y dos nietos de la septuagenaria, llamados Patricia Azucena Monassa Contreras (50) y Karen Belén y Darío Ezequiel Sosa Monassa, de 30 y 28 años, respectivamente. Esta mujer y sus dos hijos quedaron alojados en el Centro de Detención Judicial Unidad 32.

FotoJet(37) Los envoltorios de cocaína hallados en la propiedad y el traslado de los detenidos. Gentileza.

El antecedente de los detenidos

Fuentes judiciales señalaron que esta no es la primera vez que la familia es blanco de una investigación por venta de estupefacientes. Años atrás, en noviembre de 2013, personal de la entonces Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (ahora PCN) allanó la misma propiedad del barrio San Martín, a raíz de una denuncia anónima que se recepcionó a través del servicio Fonodroga (0800-800-37642).

En ese entonces, los pesquisas realizaron tareas de vigilancia sobre el domicilio y advirtieron maniobras de compra-venta de sustancias, por lo que aprehendieron a dos compradores a bordo de un Renault Clio y les secuestraron cuatro porros.

Seguidamente, irrumpieron en la vivienda y constataron que en el interior se encontraban Contreras Pacheco y su hija, Monassa Contreras, junto a dos hombres individualizados como Roberto Reinaldo Monassa Gómez y Jorge Javier Salinas Ramires. Además, había tres menores de edad, entre los que se encontraba Darío Sosa Monassa, quien por aquella época tenía 16 años y fue reconocido como el sujeto que minutos antes vendió los cigarrillos de marihuana.

Por su parte, durante la requisa le secuestraron a Monassa Gómez una bolsa de nailon con 10 gramos de picadura de marihuana y un librillo de papeles para armar cigarrillos artesanales. Mientras que en el registro de la casa incautaron un envoltorio con 1 gramo de cocaína y otro que contenía 5 gramos de marihuana, surge del procedimiento policial.

A partir del operativo, Darío Sosa Monassa fue procesado por el delito de comercialización de estupefacientes, aunque luego la causa no registró mayores novedades.