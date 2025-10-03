18 años de prisión para un narco peruano que se hizo pasar por muerto mientras operaba en el Conurbano

El tribunal oral federal número 4 a cargo de los magistrados Néstor Costabel, Ricardo Basilico y Ricardo Canero condenaron a Raúl Martín Maylli de 41 años y de nacionalidad peruana a la pena de 18 años de prisión por encabezar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes entre noviembre de 2019 y mayo de 2021 en la villa 1-11-14 .

Los magistrados hicieron lugar al pedido del fiscal Marcelo Colombo quien en su alegato también reclamó que "Dumbo" sea declarado reincidente y se unifique con la pena de 22 años de cárcel que ya tenía por homicidio, privación de la libertad y otros delitos cometidos en la zona del bajo flores en 2001.

Uno de los aspectos más resaltantes del alegato de colombo fue que en la organización criminal que encabezaba Maylli empleaba menores o "soldaditos", cómo se le conoce en la jerga barrial, y se rodeaba de un círculo de custodia, integrado por otros miembros de la banda.

"Dumbo", quien se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza escuchó el veredicto leído por el presidente del TOF 4, Néstor Costabel en la sala de audiencias A de los Tribunales de Comodoro Py donde también se encontraban varios familiares del jefe narco , quien supo ser ladero del también peruano narcotraficante Marco Antonio Estrada Gonzáles.

Raúl Martín Maylli Rivera fue uno de los prófugos más buscados por las autoridades e incluso el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 5 millones de pesos en 2021. Su caída se dio en octubre de 2022 cuando fue capturado en Lima y posteriormente extraditado a la Argentina en noviembre de 2023.

Durante su indagatoria en el debate, "Dumbo" confesó su rol de líder en la narcobanda: "Privado de mi libertad encontré la palabra de Dios. Eso me llevó a buscar una nueva vida", dijo. Durante sus últimas palabras previo a la lectura de la condena, el narco volvió a dirigirse al tribunal "reconocí todos los hechos. Lo dejo en manos del tribunal. Gracias por haber escuchado, que Dios los bendiga".