Cómo es el penal donde estará detenido Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J"

Este viernes, Matías Ozorio, uno de los detenidos por el triple crimen, se negó a declarar ante el fiscal. Cómo es el penal donde estará alojado.

Este viernes, Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 20 años apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas y la Justicia determinó el penal al que será trasladado.

Según trascendió, se trata del penal de Alvear, conocido formalmente como la Unidad Penitenciaria Nº30 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en General Alvear.

Cómo es el penal de Alvear Dicha cárcel se inauguró en la década de 1990 y es reconocida por su estructura de máxima seguridad. Allí, se alojan procesados y condenados por delitos graves, muchos vinculados a homicidios, narcotráfico y robos a mano armada.

Según trascendió, cuando llegué al penal será sometido a una serie de chequeos médicos para evaluar su estado de salud y determinar las condiciones en las que se encuentra. Ozorio estará alojado en un sector separado para evitar riesgos de fuga o enfrentamientos con el resto de los internos.

Penal de Alvear Google Maps