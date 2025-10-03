Triple crimen: Matías Ozorio se negó a declarar y será trasladado a un penal de máxima seguridad

Live Blog Post

La autopsia a Lara Gutiérrez reveló que sufrió un shock hipovolémico

La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico, a la vez que Matías Ozorio, la mano de derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, es trasladado desde la ciudad peruana de Lima a la Argentina esta noche.

La necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor de las tres damnificadas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes.

El informe sostiene que la causa del deceso es un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha.

En este sentido, se destacó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos elementos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica) a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos, y cuchillo de cubierto, de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

Además, algunas partes muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica.

Por su parte, el avión de la Fuerza Aérea efectuaba el traslado de Ozorio, el joven de 28 años señalado como el presunto partícipe de “Pequeño J”. Siete efectivos de la Policía Federal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, más tres agentes de la Policía Bonaerense, participan del operativo.

Respecto al arribo del acusado, será en el Aeropuerto El Palomar aproximadamente entre las 22.00 o 23.00 de este jueves.