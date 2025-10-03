La Justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición para "Pequeño J"

Este viernes por la tarde, se realizó la audiencia por la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Será por un plazo máximo de nueve meses

Este viernes por la tarde, comenzó la audiencia por la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J ”, el principal apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

“No tengo ingresos en penales”, fue la frase que soltó “Pequeño J” al comienzo de la sesión, la cual se está llevando a cabo de manera virtual. La fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Valverde.

“No me someto a la extradición voluntaria”, sentenció “Pequeño J”. A su vez, su abogado aseguró que su cliente es inocente y pidió su libertad. “Mi patrocinado es inocente de todos los cargos que se le imputan”, aseguró y solicitó: “Tiene 20 años y mucho por dar a la sociedad y al estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para él”.

Por lo tanto, el letrado insistió en que le otorguen la libertad con restricciones. “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore”, manifestó.