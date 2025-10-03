Triple crimen: se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia al cuerpo de Lara Gutiérrez
En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados de la autopsia a Lara Gutiérrez. En diálogo con MDZ, la doctora Mariella Fumagalli, explicó qué es un shock hipovolémico.
A más de una semana del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la menor de las víctimas.
Según trascendió, la necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor sufrió un shock hipovolémico.
Qué es un shock hipovolémico
En diálogo con MDZ, la doctora Mariella Fumagalli, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), explicó que un shock hipovolémico es “una pérdida muy significativa de sangre, una hemorragia severa”.
Por lo tanto, Lara murió desangrada producto de las graves heridas de arma blanca que sufrió. Según el informe, la joven presentaba tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que provocó la sección de la arteria carótida primitiva derecha, que derivó en una pérdida masiva de sangre.
Se conocieron nuevos impactantes detalles
El cadáver de la menor se encontraba en avanzado estado de putrefacción. A su vez, en el lugar donde encontraron sus restos, hallaron diversos elementos que reflejan lo macabro y sanguinario que fue el asesinato de las chicas.
Lara tenía una mordaza en la boca y el cuello, a la altura de las rodillas, una cinta plástica y tenía atado un cordón en ambos tobillos. A su vez, encontraron un cuchillo de cubierto con mango negro y fragmentos de vidrio verde. Por último, los médicos forenses detallaron que no había presencia de fauna cadavérica. Por el momento, se desconoce la hora exacta de la muerte de Lara.