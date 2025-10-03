Triple crimen: se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia al cuerpo de Lara Gutiérrez

En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados de la autopsia a Lara Gutiérrez. En diálogo con MDZ, la doctora Mariella Fumagalli, explicó qué es un shock hipovolémico.

Lara Gutiérrez, una de las chicas que fue asesinada en Florencio Varela.

A más de una semana del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de la menor de las víctimas.

Según trascendió, la necropsia, llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, indicó que la menor sufrió un shock hipovolémico.

Qué es un shock hipovolémico En diálogo con MDZ, la doctora Mariella Fumagalli, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), explicó que un shock hipovolémico es “una pérdida muy significativa de sangre, una hemorragia severa”.

Por lo tanto, Lara murió desangrada producto de las graves heridas de arma blanca que sufrió. Según el informe, la joven presentaba tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que provocó la sección de la arteria carótida primitiva derecha, que derivó en una pérdida masiva de sangre.

Se conocieron nuevos impactantes detalles El cadáver de la menor se encontraba en avanzado estado de putrefacción. A su vez, en el lugar donde encontraron sus restos, hallaron diversos elementos que reflejan lo macabro y sanguinario que fue el asesinato de las chicas.