"Pequeño J" se negó a someterse al proceso de extradición, que podría extenderse hasta 60 días

Este viernes por la tarde, comenzó la audiencia por la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J ”, el principal apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela .

“No tengo ingresos en penales”, fue la frase que soltó “Pequeño J” al comienzo de la sesión, la cual se está llevando a cabo de manera virtual. La fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Valverde.