"Pequeño J" se negó a someterse al proceso de extradición, que podría extenderse hasta 60 días
Este viernes por la tarde, comenzó la audiencia por la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.
Este viernes por la tarde, comenzó la audiencia por la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J ”, el principal apuntado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.
“No tengo ingresos en penales”, fue la frase que soltó “Pequeño J” al comienzo de la sesión, la cual se está llevando a cabo de manera virtual. La fiscalía pidió 9 meses de prisión preventiva para Valverde.
“No me someto a la extradición voluntaria”, sentenció “Pequeño J”.
Noticia en desarrollo…