Triple crimen: así fue el momento en que la mejor amiga de Lara Gutiérrez la despidió con fuegos artificiales
En medio del dolor por el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, su amiga Florencia despidió a la adolescente de 15 años con mensajes en redes sociales.
La conmoción por el triple femicidio sigue creciendo. Tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda en Florencio Varela, una amiga de Lara, llamada Florencia, la despidió con un emotivo homenaje compartido en sus redes sociales.
"Yo sé que de ahora en más sos otro angelito más que me va a cuidar desde arriba. Dios te bendiga en la gloria, mi reina. Ya no batallás acá, hermosa. Descansá en paz", escribió en una historia de Instagram.
Así fue el momento de la despedida de Florencia a su amiga de 15 años
En otra publicación, Florencia sumó imágenes y un video en el que se la ve lanzando fuegos artificiales como despedida. "Vamos mi reinita que te despedimos de la mejor manera”, señaló, y agregó: “Volá alto, amiga. Chispas, caramelos y sonrisas, como vos decías".
La entrevista televisiva que resurgió tras el crimen
En paralelo al impacto del hallazgo, volvió a circular una nota que Lara Gutiérrez había dado a América TV dos meses antes de ser asesinada. En esa entrevista, la adolescente, que se presentó como Luna y aseguró tener 20 años, defendía su postura frente a reclamos de vecinos del barrio de Flores, quienes denunciaban la presencia de prostitución en la vía pública.
"Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto", expresó la joven frente a las cámaras.