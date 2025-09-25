Triple crimen: así fue el momento en que la mejor amiga de Lara Gutiérrez la despidió con fuegos artificiales

La conmoción por el triple femicidio sigue creciendo. Tras confirmarse el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda en Florencio Varela , una amiga de Lara, llamada Florencia , la despidió con un emotivo homenaje compartido en sus redes sociales.

"Yo sé que de ahora en más sos otro angelito más que me va a cuidar desde arriba. Dios te bendiga en la gloria, mi reina. Ya no batallás acá, hermosa. Descansá en paz", escribió en una historia de Instagram.

En otra publicación, Florencia sumó imágenes y un video en el que se la ve lanzando fuegos artificiales como despedida. "Vamos mi reinita que te despedimos de la mejor manera”, señaló, y agregó: “Volá alto, amiga. Chispas, caramelos y sonrisas, como vos decías".

despedida a lara Instagram

La entrevista televisiva que resurgió tras el crimen

Se filtró el momento en el que la menor de edad asesinada en Florencio Varela salió en televisión

En paralelo al impacto del hallazgo, volvió a circular una nota que Lara Gutiérrez había dado a América TV dos meses antes de ser asesinada. En esa entrevista, la adolescente, que se presentó como Luna y aseguró tener 20 años, defendía su postura frente a reclamos de vecinos del barrio de Flores, quienes denunciaban la presencia de prostitución en la vía pública.

"Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto", expresó la joven frente a las cámaras.