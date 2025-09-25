Quien es la quinta víctima confirmada del presunto asesino serial de Jujuy
La Justicia de Jujuy identificó a una quinta víctima del presunto asesino serial Matías Jurado. Además, se investigan dos perfiles genéticos más.
El caso que sacude a la provincia de Jujuy y a todo el país, sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el fiscal regional Guillermo Beller confirmó la identidad de una quinta víctima atribuida a Matías Jurado (37), señalado como el presunto asesino serial de Alto Comedero.
Se trata de Juan Carlos González, un hombre de 60 años desaparecido desde el 11 de junio. Los peritos determinaron que el ADN hallado en la vivienda de Jurado coincidía con su perfil, y que además su celular registró su último impacto en antenas cercanas a la casa del detenido.
“Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio del imputado. Esto nos permite cerrar un círculo probatorio”, explicó el fiscal Beller en conferencia de prensa, donde recordó que la investigación aún no alcanza los 60 días de trabajo formal.
Las cinco víctimas del presunto asesino serial
Hasta ahora, las cinco víctimas identificadas son Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Todos son hombres que habían sido reportados como desaparecidos en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.
El funcionario judicial agregó que aún restan analizar dos perfiles genéticos, vinculados a denuncias de desaparecidos, lo que podría derivar en nuevas imputaciones contra Matías Jurado.
Detenido desde agosto, el acusado se encuentra con prisión preventiva y enfrenta cargos por homicidio agravado. Según los testimonios recogidos en su entorno, era considerado una persona violenta, aunque nadie sospechaba que podía ser capaz de perpetrar esta cantidad de crímenes.