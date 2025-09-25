Quien es la quinta víctima confirmada del presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Jujuy identificó a una quinta víctima del presunto asesino serial Matías Jurado. Además, se investigan dos perfiles genéticos más.

El caso que sacude a la provincia de Jujuy y a todo el país, sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando el fiscal regional Guillermo Beller confirmó la identidad de una quinta víctima atribuida a Matías Jurado (37), señalado como el presunto asesino serial de Alto Comedero.

Se trata de Juan Carlos González, un hombre de 60 años desaparecido desde el 11 de junio. Los peritos determinaron que el ADN hallado en la vivienda de Jurado coincidía con su perfil, y que además su celular registró su último impacto en antenas cercanas a la casa del detenido.

“Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio del imputado. Esto nos permite cerrar un círculo probatorio”, explicó el fiscal Beller en conferencia de prensa, donde recordó que la investigación aún no alcanza los 60 días de trabajo formal.

juan carlos gonzalez desaparecido

Las cinco víctimas del presunto asesino serial Hasta ahora, las cinco víctimas identificadas son Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan Ponce (51) y Juan Carlos González (60). Todos son hombres que habían sido reportados como desaparecidos en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.