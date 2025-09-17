Nuevo golpe judicial para Matías Jurado, el asesino serial de Jujuy: lo imputaron por dos nuevos homicidios

Cabe destacar que por el momento, se logró establecer la identidad de cuatro víctimas. Se trata de Jorge Omar Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Miguel Quispe y Juan Ponce.

El caso del presunto asesino serial de Jujuy, identificado como Matías Jurado (37), continúa avanzando, y en las últimas horas, el acusado sufrió un nuevo golpe judicial. Cabe destacar que por el momento, se logró establecer la identidad de cuatro víctimas.

Este miércoles, Diana Serrano Antar, agente fiscal del Ministerio Público de Acusación provincial, informó que Jurado será imputado por dos nuevos homicidios. Según detalló, la notificación de estas acusaciones será de manera presencial en el Establecimiento Penitenciario Nº1 donde se encuentra alojado.

Por otro lado, esta tarde, el acusado mantendrá una reunión en dicho establecimiento del Servicio Penitenciario con el fiscal Beller. Fue el propio Jurado quien solicitó la reunión. Sin embargo, el fiscal señaló que será una reunión informal, por lo que si el acusado dice algo, no será tomado en cuenta en la investigación.

Quiénes son las víctimas Por el momento, solo se logró establecer la identidad de cuatro víctimas. Se trata de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años, que fue visto por última vez el pasado 25 de julio junto a Jurado. Otra de las víctimas fue identificada como Sergio Alejandro Sosa (25), quien desapareció en el Barrio Coronel Arias. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Miguel Quispe (60) y Juan Ponce (51).

El nuevo video que complica al presunto asesino serial de Jujuy El nuevo video que complica al presunto asesino serial de Jujuy